Взорванная в Ингушетии машина была угнана в Донецкой области

Автомобиль ВАЗ-21114, на котором приехал террорист-смертник к ГОВД г.Карабулак (Ингушетия), и в которой сработало второе взрывное устройство, числится угнанной в Донецкой области Украины. Об этом сообщает Газета.Ru. со ссылкой на правоохранительные органы Ингушетии.

«Несмотря на полученные повреждения, смертника можно опознать. Это мужчина в возрасте около 30 лет, с длинными волосами», – добавил источник.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля 2010 года, примерно в 8.20, на улице Промышленной города Карабулак неизвестный привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва смертник скончался на месте, трое сотрудников милиции с полученными минно-взрывными травмами доставлены в больницу, где двое из них скончались.