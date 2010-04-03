Огнестрельное оружие крали из частных домов на продажу

В Тернопольской области задержаны три человека, которые занималась продажей ворованного огнестрельного оружия.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, оперативники областного УБОП получили информацию, что один из жителей села Куты Шумского района прячет дома незарегистрированный нарезной карабин. Проверив изъятое оружие, правоохранители установили, что его летом в 2009 году похитили из частного дома в Вышгородском районе Киевской области. Исходя из этого, оперативники провели обыски в домах еще двух жителей села. В доме у одного из них они изъяли два пистолета калибра 6,3 и 9 мм. Кроме того, в тайнике нашли два снаряженных магазина и почти 50 патронов.

Правоохранителям также удалось выяснить, что мужчины успели продать два охотничьих ружья, получив за них более тысячи долларов.

Как установили правоохранители, все оружие злоумышленники в прошлом году похитили в Киевской области из частных жилищ, сбывали его на территории Тернопольской и Ровенской областей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт оружия и кражу.