Пятерых милиционеров подозревают в применении пыток

Сотрудники прокуратуры Одесской области и управления СБУ в Одесской области задержали пятерых работников Роздильнянского райотдела внутренних дел по подозрению в превышении служебных полномочий и применении пыток.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, при проверке жалоб на действия группы работников милиции было установлено, что они с целью получения показаний по уголовному делу о краже деталей экскаватора применили пытки к задержанным. В частности, зафиксированы следы многочисленных ударов на телах пострадавших. Добиваясь нужных показаний от двух жителей Ивановского района Одесской области, сотрудники милиции также «пропускали электрический ток через тела потерпевших, а одному из них надевали на голову целлофановый пакет».

Вследствие примененных пыток потерпевшие вынуждены были признать себя виновными в совершении кражи, и «указали», где находятся похищенные детали экскаватора. Однако в силу очевидных причин обнаружить их и изъять работники райотдела милиции не смогли, а пострадавшие обратились за медицинской помощью в райбольницу.

По факту пыток и превышения служебных полномочий сотрудниками райотдела внутренних дел расследуется уголовное дело, возбужденное прокуратурой Одесской области.