В Ужгороде 60 тысяч людей остались без воды

18:26, 18 февраля 2007
Общество
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Авария на водозаборе

В Ужгороде около 60 тысяч людей остались без центрального водоснабжения, передает “5-й канал”.

Накануне на Монайском водозаборе произошла авария. В городском водоканале обещают ликвидировать неисправность до конца воскресенья и подключить воду в левобережной части города.

Пока же люди покупают питьевую воду в магазинах. Подвоз воды жителям города власть не обеспечила.

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