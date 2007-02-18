В Ужгороде 60 тысяч людей остались без воды
18:26, 18 февраля 2007Общество
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Авария на водозаборе
В Ужгороде около 60 тысяч людей остались без центрального водоснабжения, передает “5-й канал”.
Накануне на Монайском водозаборе произошла авария. В городском водоканале обещают ликвидировать неисправность до конца воскресенья и подключить воду в левобережной части города.
Пока же люди покупают питьевую воду в магазинах. Подвоз воды жителям города власть не обеспечила.
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