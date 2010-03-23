Украина сможет заплатить штраф после завершения Евровидения

EBU продлила на неделю срок подачи заявки на песенный конкурс Евровидение-2010 для Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Национальной телекомпании Украины.

Как известно, 17-19 марта Национальная телекомпания Украины в рекордно короткие сроки провела всенародный открытый отбор украинского участника на Евровидение-2010. Победу в Национальном отборе одержала в борьбе певица АЛЁША, которая набрала наибольшее количество баллов как жюри в студии, так и телезрителей, которые выразили свое мнение при помощи sms-голосования.

Во время сбора документов для отправки в Осло, музыкальные продюсеры, юристы и жюри тщательным образом проанализировали песню победительницы на ее соответствие правилам EBU. Для исключения риска дисквалификации, который появился из-за пиратского размещения песни на коммерческом сайте amazon.com еще в 2008 году, руководство НТКУ предложило исполнителю изменить песню, а также обратилось к EBU с просьбой отсрочить подачу документов. Учитывая безукоризненную деловую репутацию НТКУ и долгую историю отношений с EBU, в частности, успешное проведение конкурсов «Евровидение-2005” и «Детское Евровидение-2009”, последняя пошла навстречу предложению со стороны НТКУ.

Таким образом, Украине не только продлили на неделю срок подачи документов, но и штраф, который в таких случаях налагает EBU, можно будет уплатить уже после конкурса. Это значит, что штраф необходимо будет платить не за счет государственных средств, а со средств, которые будут перечислены международными спонсорами «Евровидения”.

"Сегодня нам нужно отложить все скандалы, которые вертятся вокруг "Евровидения", и объединиться, чтобы быстро подготовить нашу представительницу к выступлению в Осло. Украина множество раз показывала высокие результаты во время выступления на "Евровидении". Считаю, что избранная путем открытого голосования певица АЛЁША сможет подтвердить в Осло имидж украинцев как поющей нации", – заявил генеральный директор НТКУ Егор БЕНКЕНДОРФ.