Вендетта по-хмельницки: мужчина обжег бывшую жену кислотой

28-летний житель Хмельницкого отомстил бывшей жене за развод, плеснув ей в лицо серной кислотой.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы УМВД Украины в Хмельницкой области, мужчина предварительно готовился к нападению: приобрел серную кислоту, выучил распорядок дня экс-супруги, позаботился о маскировке.

В день расправы мужчина, чтобы его не узнали, переоделся в женскую одежду. Волосы и лицо прикрыл платком. После того как подстерег жену вблизи дома, он плеснул ей в лицо серной кислотой. Женщина от неожиданности даже не успела разглядеть лица своего обидчика, только закричала от боли. От ожогов у женщины очень пострадали глаза и, чтобы сохранить зрение, ей необходима пересадка роговицы.

Спрятав одежду, злоумышленник, довольный местью, вернулся домой в Дунаевецкий район, где жил в последнее время вместе с сестрой.

На данный момент подозреваемый в совершении преступления задержан и находится под стражей. По факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело, проводится расследование.