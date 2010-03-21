Адвокат заказал убийство своего клиента

Мариупольские сотрудники уголовного розыска задержали в Одесской области адвоката, который заказал убийство своего клиента и пытался скрыться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Мариупольского горуправления ГУМВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, адвокат-заказчик нападения на местного предпринимателя после совершения преступления пытался скрыться, но покинуть страну ему так и не удалось. За несколько дней до этого милиционеры также задержали исполнителя.

Подробности совершения резонансного преступления рассказал начальник отдела уголовного розыска Мариупольского ГУ Андрей ХИЗАНАШВИЛИ. По его словам, из горбольницы поступило сообщение о госпитализации тяжело травмированного пациента. У пострадавшего, который оказался предпринимателем, имелись многочисленные гематомы и открытая черепно-мозговая травма. Выяснилось, что у недавно преуспевающего коммерсанта начались сложности с бизнесом и «последней каплей из череды неприятностей оказался его вызов в суд за управление автомобилем в нетрезвом виде», рассказал А. ХИЗАНАШВИЛИ.

Для того, чтобы не лишиться водительского удостоверения, предприниматель решил воспользоваться услугами адвоката, которому отдал 2,4 тыс. грн. для защиты его прав в суде. Изучив материалы дела, законный правозащитник понимал, что постановление суда будет не в пользу его клиента, однако полученные деньги возвращать не хотел. Адвокат уже потратил указанную сумму на личные нужды, поэтому за несколько дней до судебного заседания должник начал думать, как сделать так, чтобы клиент не дошел до суда.

Вращаясь в кругу неблагополучных граждан, юрист подыскал подходящего человека для осуществления задуманного преступления – ранее судимого 30-летнего наркомана. Заказчик рассказал исполнителю, что от него требуется, и за удачный исход дела пообещал 1,5 тыс. грн. За несколько дней до нападения злоумышленники стали готовиться к реализации плана: разработали схему действий, заготовили орудие преступления и назначили жертве встречу.

В день совершения преступления, адвокат телефонным звонком вызвал своего клиента-предпринимателя на встречу. Затем, когда бизнесмен после недолгой беседы возвратился домой, его в подъезде уже поджидал налетчик. Встретив жертву на площадке третьего этажа, злоумышленник стал безжалостно избивать его металлическим прутом.

Но, как отметил А. ХИЗАНАШВИЛИ, «к счастью, несмотря на полученные травмы, потерпевший выжил и в настоящий момент идет на поправку».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 121 УК Украины – «Нанесение тяжких телесных повреждений». Подследственные арестованы и до приговора суда будут находиться в следственном изоляторе.