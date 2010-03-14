Новый министр МВД заставил уволиться всех начальников облуправлений

Новое руководство Министерства внутренних дел заставило всех начальников облуправлений МВД написать заявления об увольнении, об этом заявил депутат от НУНС, экс-заместитель главы МВД Геннадий Москаль в эфире Радио Свобода.

"После совещания координационного, которое проводил новый президент, в Генпрокуратуре, даже не он (министр внутренних дел Анатолий Могилев), а один из его заместителей заставил всех начальников облуправлений написать заявления об увольнении, - сказал Г.Москаль... - Я не думаю, что все начальники органов внутренних дел были врагами Украины и все только делали назло”.

"Возможно, у них есть резерв. Но если будут так назначать, как назначали министра, и по такому принципу будут назначать начальников всех областных управлений, то, я лично считаю, что это отбросит милицию далеко", - заявил он.

Г.Москаль категорически опроверг, что назначение Анатолия Могилева состоялось по его рекомендации.

“Абсолютно никто меня не спрашивал – раз – о господине Могилеве, если бы только спрашивали, я бы сказал только негативную характеристику – это два, и третье – система внутренних дел надеялась, и все-таки ради объективности нужно сказать, что в Партии регионов были опытные кадры…

Все ждали, что придет Николай Васильевич Джига... У Коммунистической партии также был достаточно подготовленный специалист – это Валерий Бевз... И почему упало с позитива на негатив – это действительно для меня и для всего министерства внутренних дел было немного шоком, потому что это человек абсолютно в системе неизвестный, он где-то служил в одном из райцентров Донецкой области, давно был уволен из органов внутренних дел, а затем реанимирован благодаря – вся его заслуга в том, что он из Донецка. Другого позитива я сказать не могу”, - подытожил бывший замминистра.