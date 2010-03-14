Новый министр МВД заставил уволиться всех начальников облуправлений
Об этом сообщил Геннадий Москаль
Новое руководство Министерства внутренних дел заставило всех начальников облуправлений МВД написать заявления об увольнении, об этом заявил депутат от НУНС, экс-заместитель главы МВД Геннадий Москаль в эфире Радио Свобода.
"После совещания координационного, которое проводил новый президент, в Генпрокуратуре, даже не он (министр внутренних дел Анатолий Могилев), а один из его заместителей заставил всех начальников облуправлений написать заявления об увольнении, - сказал Г.Москаль... - Я не думаю, что все начальники органов внутренних дел были врагами Украины и все только делали назло”.
"Возможно, у них есть резерв. Но если будут так назначать, как назначали министра, и по такому принципу будут назначать начальников всех областных управлений, то, я лично считаю, что это отбросит милицию далеко", - заявил он.
Г.Москаль категорически опроверг, что назначение Анатолия Могилева состоялось по его рекомендации.
“Абсолютно никто меня не спрашивал – раз – о господине Могилеве, если бы только спрашивали, я бы сказал только негативную характеристику – это два, и третье – система внутренних дел надеялась, и все-таки ради объективности нужно сказать, что в Партии регионов были опытные кадры…
Все ждали, что придет Николай Васильевич Джига... У Коммунистической партии также был достаточно подготовленный специалист – это Валерий Бевз... И почему упало с позитива на негатив – это действительно для меня и для всего министерства внутренних дел было немного шоком, потому что это человек абсолютно в системе неизвестный, он где-то служил в одном из райцентров Донецкой области, давно был уволен из органов внутренних дел, а затем реанимирован благодаря – вся его заслуга в том, что он из Донецка. Другого позитива я сказать не могу”, - подытожил бывший замминистра.