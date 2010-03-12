Полохало об образовании, взятках и вице-премьерах Януковича

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Владимир ПОЛОХАЛО критикует заявления вице-премьера по гуманитарным вопросам Владимира СЕМИНОЖЕНКО о возможной отмене независимого внешнего оценивания при поступлении в вузы и отказе от Болонской системы образования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

«СЕМИНОЖЕНКО пытается повернуть назад тот процесс, который уже стал необратимым и который воспринимается положительно и родителями, и выпускниками школ», - сказал В.ПОЛОХАЛО.

Он отметил, что вступление по сертификатам независимого внешнего оценивания является очень важным механизмом реализации конституционного права граждан на равный доступ к высшему образованию.

«Талантливые ученики имеют возможность поступить в высшие учебные заведения без каких-либо взяток, исключительно на основании независимого внешнего оценивания», - отметил председатель комитета.

«Думаю, сам ЯНУКОВИЧ не понимает, что такое независимое внешнее оценивание, но его вице-премьеры уже пытаются реализовать программный постулат Президента, который, по моему мнению, является регрессивным, реакционным, антиобразовательным и лишающим права равного доступа к образованию», - сказал В.ПОЛОХАЛО.

Комментируя критические высказывания вице-премьера В.СЕМИНОЖЕНКО о Болонской системе, председатель Комитета ВР по вопросам науки и образования сказал: «Болонскую систему не нужно идеализировать, но отказываться от нее – это значит отказаться от европейского образовательного пространства».

«Это значит, что мы консервируем негативные тенденции в нашем образовании, в частности в высшем образовании», - сказал В.ПОЛОХАЛО.

«Наука и образование - наиболее интегрированные сферы существования любого государства. Если мы сегодня не будем интегрированы в европейское образовательное пространство, научное пространство - мы останемся на окраине общественного и образовательного развития. С нами не будут считаться как с государством, которое может претендовать на образованную нацию», - считает В.ПОЛОХАЛО.

Как сообщал УНИАН, новый вице-премьер-министр Украины В.СЕМИНОЖЕНКО не исключает, что уже в этом году, кроме внешнего независимого оценивания знаний, для выпускников школ снова будут проводиться вступительные экзамены. Как сказал В.СЕМИНОЖЕНКО: «нельзя под одну гребенку проводить тестирование в вузы. Более того, разве ВНО может выступать критерием оценки качества знаний?”.

Он также отметил, что Болонская система усложняет систему образования в Украине.