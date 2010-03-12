Бюджетные поступления шахтерских городов сократятся

Бюджетные поступления шахтерских городов по итогам 2010 г. сократятся в связи с действием новой нормы закона о престижности шахтерского труда, согласно которой с 1 января 2010 г. на 5% снижается ставка подоходного налога с шахтеров, занятых на подземных работах полный рабочий день.

Такое мнение во время пресс-конференции в УНИАН высказал председатель правления Центра общественной экспертизы Любомир ЧОРНИЙ.

Как сообщила заместитель городского председателя г. Кировское (Донецкая обл.) Светлана ЯКИМЕНКО, действие данной нормы закона о престижности шахтерского труда привело к потерям местного бюджета в феврале 2010 г. на уровне 795 тыс. грн. «В то же время руководство нашего города должно обеспечить перечисление в Государственный бюджет превышения доходов над расходами горбюджета в объеме норматива, который действовал в 2009 г. Для г. Кировское это 749,2 тыс. грн. ежемесячно… Поэтому наш город вошел в март 2010 года с кредиторской задолженностью по энергоносителям и заработной плате более 2 млн. грн.», - сказала С.ЯКИМЕНКО. По ее словам, по итогам т.г. эта сумма составит около 9 млн. грн., что составляет 27% бюджетных доходов города.

Как отметила руководитель экономических проектов Центра общественной экспертизы Ольга РОМАНЮК, на сегодня есть необходимость передать местным властям больше обязательств по администрированию обязательных платежей, которые бы оставались в местных бюджетах.

Как сообщал УНИАН, 25 июня 2009 г. Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно престижности шахтерского труда”. 20 июля Президент подписал закон.

Согласно данному закону, парламент внес изменения в Закон «О налоге с доходов физических лиц» по уменьшению ставки налога на доход шахтеров в виде зарплаты. Данным законом с 1 января 2010 г. предусмотрено уменьшить ставку налога на доход в виде заработной платы до 10%.