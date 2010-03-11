ЕС может отменить визы для украинцев из-за страха потерять Украину?

Фактором, способствующим отмене для Украины визового режима с ЕС, может стать Россия. Точнее страх «потерять Украину», который, по мнению еженедельника «Комментарии:», будет подталкивать Брюссель к шагам навстречу Киеву.

Как замечает издание, в основу процесса отмены визового режима со многими странами Европейский Союз положил принцип взаимности уступок. Так европейцы провели «обмен» отменой виз с Соединенными Штатами, Канадой, Австралией, Японией, Новой Зеландией, Южной Кореей и еще рядом развитых стран.

Кроме того, сегодня правом посещать страны ЕС без виз обладают граждане большинства стран Южной и Центральной Америки, включая и такие бедные, как Гватемала, Гондурас, Сальвадор, и даже участники «антивашингтонской оси» - Венесуэла и Никарагуа. Сербия получила безвизовый режим в обмен на спокойное отношение к утверждению самостоятельной государственности Косово.

Есть чем «торговаться» с ЕС и России, которая сделала подписание соглашения о безвизовом режиме приоритетным вопросом на переговорах не только с евробюрократами, но и с чиновниками всех государств - членов ЕС. Как известно, для поездки в РФ гражданам ЕС нужны визы, а также регистрация по месту временного проживания в случае, если они проводят на российской территории более трех суток. В случае приезда в другой город европейцам необходимо снова в трехдневный срок зарегистрироваться. Все это создает немало проблем для граждан ЕС, и представительство Еврокомиссии в Москве уже сейчас настойчиво просит российскую власть упростить правила пребывания на территории РФ. Москва же, отмечают «Комментарии:», настаивает на том, что все необходимо решать в комплексе с отменой виз для россиян.

Украина же себе такого «торга» позволить не может, пишет издание. Визы для европейцев Украина в одностороннем порядке отменила еще в 2005 году.

Поэтому именно страх европейцев отпустить Украину в объятия России дает Виктору ЯНУКОВИЧУ неплохие шансы до конца своего президентства вплотную приблизить перспективу отмены виз для украинцев. Однако для этого украинские дипломаты должны обозначить как наиболее желательный встречный шаг Брюсселя именно отмену виз для всех категорий граждан, подытоживают «Комментарии:».