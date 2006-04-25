Нацбанк разослал инструкцию о фальшивых ”сотках”

Национальный банк Украины сообщил об изъятии из обращения поддельных банкнот номиналом 100 гривень. Об этом идет речь в письме Нацбанка "О признаках изъятых из обращения банкнот номиналом 100 гривень" от 21 апреля 2006 года.

Как отмечается в письме, поддельные банкноты были 1996 года выпуска, серийные номера АК 8003621 и АЕ 7668940.

Нацбанк сообщает, что фальшивые купюры содержали имитацию рельефных изображений и некоторые другие признаки подделки. В частности, банкноты были склеены из двух листов бумаги, гладкой на ощупь. На фальшивках не были имитированы защитные волокна, сквозной элемент (совмещенное изображение), ультрафиолетовая и магнитная защита, а также скрытое (латентное) изображение номинала 100 в розетке бронзового цвета в правом нижнем углу банкноты. Не были воспроизведены микротексты. Вместе с тем, имитирована защитная лента, текст на которой не читался. Все изображения на лицевой и обратной стороне банкноты были выполнены на репродукционном оборудовании: цвета изображений близки к оригиналу; микроструктура изображений образована мелкими точками разных цветов. Кроме того, сообщает Нацбанк, рельефность отдельных элементов была имитирована тиснением бумаги. Рельефность элемента для людей с ослабленным зрением была имитирована нанесением объемного прозрачного вещества.