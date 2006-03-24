Идет весна. Весне - дорогу!

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 5-8 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, в Карпатах до 14° мороза, днем 1-6° тепла, в Прикарпатье до 10° тепла; в южной части ночью 0-5° мороза (на юге Крыма 1-6° тепла), днем 5-10° тепла. В Закарпатье без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем около 0°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 26-27 марта - переменная облачность. 26 марта в западных и северных областях, 27 марта в Украине, кроме восточных областей, Приазовья и Крыма, небольшие осадки, преимущественно в виде дождя; на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в восточных областях 26 марта 3-8° мороза; днем 4-9° тепла, в южной части и прикарпатских областях 8-13° тепла. В Закарпатье небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

28-29 марта - небольшие осадки, преимущественно в виде дождя (в южной части и восточных областях местами). Температура ночью 0-5° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья местами 1-3° мороза; дневная температура 28 марта существенно не изменится, 29 марта повысится на 2-4°.

В Киеве и области в субботу ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 5-8 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8° мороза, днем 2-4° тепла; по области ночью 6-11° мороза, днем 1-6° тепла.

26-27 марта - переменная облачность. 26 марта вечером, 27 марта утром и днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя; в остальное время без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

28-29 марта - временами осадки, преимущественно в виде дождя. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.