СБУ и спецслужбы России разоблачили преступную группу

СБУ и спецслужбы России разоблачили международную преступную группу, поставлявшую из Запорожья в Москву медпрепарат "Терофун" для последующего изготовления из него психотропного вещества "метамфетамин".

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Запорожской области, установлено, что "трое злоумышленников, в том числе одна женщина, наладили стабильный канал поставки из Запорожья в Москву медпрепарата "Терофун", в состав которого входит прекурсор – псевдоэфедрин, из которого в дальнейшем в московской подпольной лаборатории изготавливалось психотропное вещество "метамфетамин".

По данным УСБУ в Запорожской области, часть преступной группы была задержана 7 марта в ходе совместной спецоперации СБУ, пограничников и таможни.

"В ходе повторного таможенного досмотра пассажиров поезда "Симферополь - Москва" в личных вещах гражданок России были выявлены скрытые от таможенного контроля 37 тысяч таблеток (насыпью в целлофановых пакетах) медпрепарата "Терофун", - сообщили в УСБУ в Запорожской области.

«На следующий день, - сообщила УНИАН начальник пресс-группы УСБУ в Запорожской области Елена БЕЙ, - сотрудники Федеральной службы по контролю за наркотиками РФ задержали еще 5 участников международного наркокартеля».

По словам Е.БЕЙ, одновременно в Запорожье во время обыска по месту проживания организатора международной преступной группы были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, драгоценности и значительное количество медпрепаратов "Терофун", "Трайфед", "Эфедрин-Арсан" турецкого производства, а так же марихуану.

На данный момент злоумышленники арестованы. Следственным управлением УСБУ в Запорожской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических веществ, их аналогов или прекурсоров, совершенная в составе организованной преступной группы). Ведется следствие.