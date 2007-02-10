Киевская администрация выкупит десятину в новой жилищно-офисной свечке (карта)

В Печерском районе Киева, на бульваре Дружбы народов, 2 построят жилищно-офисный комплекс с объектами социальной сферы и подземным паркингом.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято депутатами Киевского городского совета на заседании сессии 8 февраля.

Согласно документу, будут внесены изменения к Программе развития зеленой зоны столицы, в частности из перечня озелененных территорий общего пользования будет исключен земельный участок площадью 1,36 га в парке отдыха Дзержинского.

В целом для строительства всех объектов жилищно-офисного комплекса на Дружбы народов, 2 отведен земельный участок площадью 1,5 га, в .т.ч. 0,07 га - в пределах т.н. "красных линий".

Отмеченную территорию для реализации проекта получила в аренду на три года ХК «Киевгорстрой».

Компания обязана передать Главному управлению жилищного обеспечения бесплатно 7% общей площади домов и передать КГГА на платной основе 10% общей площади квартир в жилых домах комплекса для обеспечения жильем граждан, стоящих на квартирном учете в районных госадминистрациях.