Суд вернул Минобороны 48 га в Киевской области

Суд возвратил в управление Министерства обороны Украины 48 га земель в Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По информации ГПУ, в ходе проведенной проверки органами прокуратуры Киевской области установлено, что на основании распоряжения Бориспольской районной государственной администрации частному предприятию "Норд", согласно договору, передан в аренду земельный участок площадью 48 га для ведения подсобного сельского хозяйства, что находится возле автодороги, ведущей непосредственно к ГМА «Борисполь» и Терминалу «Б» на территории Горского сельского совета.

В дальнейшем, с согласия ЧП "Норд", распоряжением Бориспольской районной государственной администрации этот земельный участок был предоставлен в частную собственность 25 гражданам - преимущественно не жителям г. Борисполя и района - якобы для ведения личного крестьянского хозяйства.

После этого указанные граждане провели отчуждение своих земельных участков в пользу юридических лиц: ЧП «ННВ», ООО «ЛЛО», ООО «Бюро Европейского Бизнеса», ЧП «СФМ», ЧП «ИВР», ЧП «ЛОО», которые получили государственные акты о праве собственности на эти участки.

По результатам проверки установлено, что эти земельные участки, которые находились в постоянном пользовании ГП "Бориспольское", органом управления которого является Министерство обороны Украины, были переданы в частную собственность физическим лицам без согласия постоянного пользователя этих земель и без соблюдения процедуры изъятия земель из постоянного пользования, предусмотренной ст.ст. 149, 151 Земельного кодекса Украины.

Бориспольским межрайонным прокурором Киевской области в связи с выявленным нарушением и во исполнение решения оперативного совещания у прокурора области в марте 2009 года заявлен ряд исков, которые в последующем объединены в одно производство, к физическим и юридическим лицам – владельцам земельных участков,

По результатам принятых гражданско-правовых мер, решениям Бориспольского горрайонного суда от 4 марта 2010 года исковые требования прокурора удовлетворены. Признаны недействительными государственные акты на право частной собственности на спорные земельные участки последних владельцев, отменена регистрация этих государственных актов и обязаны последние владельцы земельных участков возвратить их в постоянное пользование ГП "Бориспольское".