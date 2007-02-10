Сергей Тигипко раскажет о продаже своего банка шведам. Пресс-конференция в Киеве

12 февраля в 16-00 состоится пресс-конференция для представителей украинских средств массовой информации, посвященная продаже пакета акций АКБ “ТАС-Комерцбанк” банку Swedbank (Швеция). Участники: председатель Правления АКБ “ТАС-Комерцбанк” С.Тигипко и представители топ-менеджмента Swedbank (отель “Radisson SAS Hotel”, ул. Ярославов Вал, 22). Нужна аккредитация.

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