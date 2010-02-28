Власти устроили жителям Сум «темную»

В Сумах с часа и до трёх часов ночи коммунальное предприятие «Горсвет» отключает уличное освещение.

Такое решение принял исполком городского совета с целью обеспечения своевременной оплаты электроэнергии, которая используется на потребности уличного освещения города в пределах утвержденной временной росписи местного бюджета на первый квартал 2010 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета.

Из-за отсутствия государственного бюджета на 2010 год не принят и городской бюджет, однако средств временной сметы недостаточно для полноценной работы КП «Горсвет».

Коммунальщики обратились к жителям Сум с просьбой с пониманием отнестись к ситуации, сложившейся в областном центре.