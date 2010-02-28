Россияне стали больше любить Украину

Большинство россиян хорошо относятся к Украине.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные на сайте "Левада-Центр".

Согласно результатам опроса, положительно к Украине относятся 52% респондентов; отрицательно – 36%, затруднились ответить – 11%.

В сообщении также отмечается, что в январе 2009 года, после войны в Грузии и "газового" конфликта, положительно к Украине относились 29% опрошенных россиян, отрицательно – 62%, затруднились ответить – 10%.

Кроме того, согласно результатам опроса, подавляющее большинство украинцев хорошо относятся к России: 93% респондентов позитивно относится к России, 4% - негативно, 3% - затруднились ответить.

Большинство украинцев считают, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен (66% респондентов). Также считают 55% опрошенных россиян.

22% опрошенных украинцев высказались за то, чтобы Россия и Украина объединились в одно государство. Это мнение разделяют 14% российских респондентов.

8% опрошенных украинцев высказались за то, чтобы отношения России и Украины были такими же как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями. Также считают 25% опрошенных россиян.

Кроме того, большинство россиян (57% респондентов) считают Россию более демократичным государством, чем Украина.

Также 55% опрошенных россиян хотят, чтобы чтобы Украины была независимой страной,

имеющей добрые взаимовыгодные отношения с Россией, 33% - чтобы Украина находилась под экономическим и политическим контролем России, 12% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 29 января по 1 февраля 2010 "Левада-Центром" по репрезентативной выборке 1600 россиян в 127 населенных пунктах 46 регионов страны.

Такой же опрос был проведен 4-13 января 2010 года Киевским международным институтом социологии по репрезентативной выборке 2040 украинцев.

Статистическая погрешность данных этих опросов не превышает 3,4%.

Украинская правда