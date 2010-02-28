МЧС предупреждает о подъеме уровня воды на 5 реках

28 февраля – 2 марта ожидается подъемы уровней воды на реках бассейнов Западного Буга, Сяна и Днестра (Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая области), Припияти (Тернопольская, Хмельницкая, Ривненская и Волынская области, Случе (Житомирская область) на 0,1-0,7 м над текущими уровнями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, возможно вскрытие льда, местами ледоход, выход воды на заводь, подтопление сельхозугодий.

В Ратневском и Любешевском районах Волыни возможно достижение отметок начального подтопления отдельных приречных населенных пунктов, хозяйственных объектов и тому подобное.

На Дунае, возле города Вилково, ожидается повышение уровня воды к опасной отметке 155 см с подтоплением сниженных мест города.

В Карпатах сохраняется опасность схождения снежных лавин.

В Херсонской, Николаевской, Луганской и Днепропетровской областях продолжается ликвидация последствий подтопления домов и усадеб. По состоянию на сегодняшнее утро остаются подтопленными 280 частных жилых домов и 1916 усадеб: в Херсонской области – 245 жилых домов и 1509 усадеб; в Днепропетровской области – 28 жилых домов и 331 усадьба; в Николаевской области – 5 жилых домов и 62 усадьбы; в Луганской области - 2 жилых дома и 14 усадеб.