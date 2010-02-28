В Кировограде мошенники получили в банке 1,3 млн. грн. кредита

09:23, 28 февраля 2010
Общество
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Под залог свыше 20 "виртуальных" авто

В Кировограде прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО, служебной подделки ими официальных документов и мошеннического завладения финансовыми ресурсами в сумме 1,3 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в прокуратуре Кировоградской области.

Установлено, что между банком и обществом заключен кредитный договор, обеспечением которого был залог 21 легкового автомобиля. Однако на время заключения соглашения машины уже были отчуждены.

Полученный кредит общество не возвратило, а сделать это за счет залогового имущества, учитывая его отсутствие, у банка нет возможности.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 222 Уголовного кодекса Украины.

 

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