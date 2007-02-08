Сжатый газ из Ливии: суперидея или блеф?

Сегодня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО обсудил с министром энергетики, водных ресурсов и газа Ливии Омраном Ибрагимом Абу КРАА вопросы поставок в Украину сжатого природного газа (СПГ).

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.БОЙКО, на сегодня в Ливии развита система производства и транспортировки СПГ, кроме того, она планируется увеличивать ее мощности. «Мы предложили Ливии быть партнером в Европе (по поставкам СПГ - УНИАН)», - отметил министр. При этом он добавил, что Украина будет использовать приобретаемый СПГ в народном хозяйстве страны.

По словам Ю.БОЙКО, Европа приняла решение о строительстве 23 новых терминалов по приему СПГ. «Мы также рассматриваем эту проблему и намереваемся идти в ногу с Европой», - отметил Ю.БОЙКО.

При этом он добавил: «Мы считаем, что у нас должен быть какой-то источник, который даст возможность работать… Диверсификация газовых поставок - это частичный переход на поставки сжатого природного газа».

Как сообщал УНИАН, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО 7 февраля прибыл с рабочим визитом в Великую Социалистическую Народную Ливийскую Арабскую Джамахирию для обсуждения вопросов сотрудничества двух стран в нефтегазовой сфере. В составе украинской делегации - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимир ШЕЛУДЧЕНКО, первый заместитель министра промышленной политики Украины Владимир РЫЖОВ, советник премьер-министра Украины Константин ГРИЩЕНКО, советник Президента Украины Александр ЗИНЧЕНКО и др.

Справка УНИАН. В январе 2006 года руководство «Нафтогаза Украины» сообщило о том, что НАК планирует построить в Крыму терминал по переработке сжатого природного газа (LNG) мощностью 20 млрд. кубометров в год. Планировалось, что «Нафтогаз Украины» будет закупать сжатый природный газ в таких странах, как Ливия, Египет и т.д., танкерами его доставлять на терминал, далее переваливать в газотранспортную систему Украины и использовать как для собственных нужд, так и на экспорт. Строительство этого терминала планируется завершить через 3 года. При этом первая очередь мощностью 10 млрд. кубометров в год будет построена уже через полтора года. Стоимость такого терминала оценивается в 3 млрд. долларов.

Напомним, Украина – одна из ведущих стран мира по объемам использования природного газа на автомобильном транспорте. Сеть АГНКС ДК “Укртрансгаз” состоит из 89 станций, способных обеспечить природным газом в качестве моторного топлива до 100 тыс. автомобилей.

Украинская сеть АГНКС имеет связь с соответствующей сетью соседних стран, которая дает возможность обеспечить работу грузового автотранспорта на международных линиях.

В 2006 году ДК “Укртрансгаз” реализовала через собственную сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) 450,45 млн. куб. м природного газа в качестве моторного топлива, при этом загруженность станций за год составила 65,9%. Это наивысшие показатели за все годы существования сети АГНКС ДК “Укртрансгаз”. Использование таких объемов сжатого природного газа в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта позволило высвободить свыше 416,67 тыс. тон жидкого моторного топлива и значительно уменьшить загрязнение окружающей среды.