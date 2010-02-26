Киевсовет согласовал продажу земельного участка главе Нацбанка
21:24, 26 февраля 2010Общество
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Под гараж между Золотыми воротами и Софией
Депутаты Киевсовета согласились продать председателю Нацбанка Владимиру СТЕЛЬМАХУ земельный участок площадью 0,006 га столичной земли на ул. Золотоворотской, 2а-4 в Шевченковском районе г. Киева за 300 тыс. 645 грн.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 64 депутата Киевского городского совета.
Указанный земельный участок продан для эксплуатации и обслуживания индивидуального гаража.
Проект решения подан заместителем председателя Киевской городской госадминистрации Александром ЛУЦКИМ.
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