Киевсовет согласовал продажу земельного участка главе Нацбанка

Под гараж между Золотыми воротами и Софией

Депутаты Киевсовета согласились продать председателю Нацбанка Владимиру СТЕЛЬМАХУ земельный участок площадью 0,006 га столичной земли на ул. Золотоворотской, 2а-4 в Шевченковском районе г. Киева за 300 тыс. 645 грн. Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 64 депутата Киевского городского совета. Указанный земельный участок продан для эксплуатации и обслуживания индивидуального гаража. Проект решения подан заместителем председателя Киевской городской госадминистрации Александром ЛУЦКИМ.

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