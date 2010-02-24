Открывается авиарейс Львов-Венеция

«Визз Эйр Украина», первая украинская бюджетная авиакомпания, объявила об открытии в мае авиарейса Львов-Венеция (Тревизо). Об этом УНИАН сообщили в компании.

Перелеты будут осуществляться с 14 мая на новом Airbus A320 на 180 мест. Изначальная периодичность составит два рейса в неделю.

В компании рассчитывают, что новый рейс из Львова станет таким же успешным, как рейс Львов-Дортмунд, осуществляемый «Визз Эйр Украина» с января 2009 года. «Он расширит возможности украинских пассажиров путешествовать по Европе. Кроме того, многие украинцы проживают и работают в Италии», - сказала член Совета директоров «Визз Эйр Украина» Наталья КАЗМЕР.

Напомним, с 27 октября 2009 года «Визз Эйр Украина» успешно осуществляет авиаперелеты в Венецию (Тревизо) из Киева с частотой три рейса в неделю.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (low-cost) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. Авиакомпания начала внутренние авиаперевозки по Украине в июле 2008 г. на новом Airbus A320 на 180 мест. На сегодняшний день флот авиакомпании состоит из двух таких воздушных судов. В 2009 году «Визз Эйр Украина» перевезла более полумиллиона пассажиров.