В Сумской области из-за снега обвалилась крыша больницы

17:22, 20 февраля 2010
Общество
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...400 квадратных метров

В Сумской области из-за скопившегося снега обвалилась крыша Роменской центральной районной больницы.

Как сообщил УНИАН помощник начальника по связям с общественностью Роменского второго специального спасательного центра МЧС Украины Валерий ШОКУТЬКО, происшествие произошло накануне.

По его информации, обвалилось 400 квадратных метров крыши.

В результате аварии никто не пострадал.

 

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