В Сумской области из-за снега обвалилась крыша больницы

...400 квадратных метров

В Сумской области из-за скопившегося снега обвалилась крыша Роменской центральной районной больницы. Как сообщил УНИАН помощник начальника по связям с общественностью Роменского второго специального спасательного центра МЧС Украины Валерий ШОКУТЬКО, происшествие произошло накануне. По его информации, обвалилось 400 квадратных метров крыши. В результате аварии никто не пострадал.

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