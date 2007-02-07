В греческой церкви появилась фреска с изображением Ленина (фото)

На одной из неоконченных фресок в храме Пресвятой Богородицы в городке Аксиуполи на севере Греции появилось изображение вождя Октябрьской революции, сообщает РИА “Новости” со сылкой на греческие телеканалы.

Владимир Ленин показан стригущим бороду святителю Луке, что символизирует преследования церкви со стороны большевиков. Российский архиепископ Лука Войно-Ясенецкий (1877-1961), священнослужитель, исповедник, видный хирург и теоретик медицины, является одним из почитаемых святых в современной Греции.

Кроме Ленина, на фресках в храме изображены также и участники Ихэтуаньского восстания в Китае (1900), убивающие православных сограждан.

Автор фресок Костас ВАФИАДИС настаивает, что подобные изображения допустимы в церкви, коль скоро они являются частью сюжетов, изображающих страдания святых мучеников и исповедников. Настоятель церкви отец Дорофей также защищает иконописца. "Церковь не запрещает самовыражения", - считает священник.

Тем не менее, свое неприятие подобного самовыражения уже высказал правящий архиерей митрополит Спиридон, которому подчиняется храм. Митрополит заявил о намерении призвать провинившихся церковнослужителей к ответственности.

"Профанацией" назвал сюжеты церковной росписи и местный представитель светской власти, номарх (губернатор) Салоник Панайотис ПСОМИАДИС. К его мнению присоединились и ряд греческих богословов и общественных деятелей.

Вместе с тем, Христос, Богоматерь и святые - не единственные персонажи, которых на протяжении многовековой истории церковной живописи изображали на фресках, мозаиках и иконах. Так, издавна иконописцы изображали не только мучеников, но и тех, кто предавал их смерти.

Нередки в церковной живописи и изображения исторических деятелей - римских и византийских императоров, православных и языческих монархов, в некоторых случаях также античных философов, и других персонажей, как положительных, так и отрицательных с точки зрения церковного предания и отношения верующих.