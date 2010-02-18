Женщина заказала убийство брата из-за наследства

Работники УБОП УМВД Украины в Херсонской области предотвратили заказное убийство одного из жителей города Малая Каховка.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, оперативники получили информацию о конфликте, возникшем между братом и сестрой на почве раздела частного дома, который им достался в наследство от родителей. Не желая делить имущество, сестра вместе со своим гражданским мужем решила «заказать» брата. Перед киллером они выдвинули требование – после убийства обязательно сжечь труп родственника. Вознаграждение за выполнение этого преступления составляло одну тысячу долларов.

Чтобы предотвратить убийство, оперативники УБОП разработали и реализовали комбинацию с исчезновением пострадавшего и последующей имитацией его убийства.

Двое злоумышленников были задержаны во время передачи части денег «псевдокиллеру» за выполненный заказ.

Теперь по этому факту следственным отделом УБОП УМВД возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), что предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.