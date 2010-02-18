Бютовцы снова настаивают на отставке 67-летнего судьи

Народные депутаты Украины Елена ШУСТИК и Сергей СОБОЛЕВ (фракция БЮТ) сегодня вечером снова зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об освобождении Сергея ДЕМЧЕНКО от должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

Текст проекта соответствующего постановления размещен на официальном сайте ВР.

Авторы проекта постановления отмечают, что в соответствии с пунктом 2 части пятой статьи 126 Конституции Украины, судья освобождается от должности органом, который его избрал или назначил, в случае достижения судьей 65 лет.

Почти два года назад - 21 февраля 2008 года - судье Высшего хозяйственного суда Украины С.ДЕМЧЕНКО исполнилось 65 лет.

Депутаты также ссылаются на документы, поступившие в Комитет ВР по вопросам правосудия, согласно которым 20 января 2008 года С.ДЕМЧЕНКО обратился с заявлением об отставке. "Освобождение судьи от должности при условии наступления обстоятельств, предусмотренных ч.5 статьи 126 Конституции Украины, является обязанностью Верховной Рады Украины. Следовательно, свой конституционный долг парламент должен был выполнить еще два года назад", - поясняют Е.ШУСТИК и С.СОБОЛЕВ.

Кроме того, 8 декабря 2009 года в Комитету ВР по вопросам правосудия поступило представление Высшего совета юстиции об освобождении судей от должностей, среди которых и С.ДЕМЧЕНКО. "В течение одного месяца Комитет должен был рассмотреть представление и внести соответствующее постановление. Однако до этого времени Комитетом решение не принято. Таким образом, из-за бездеятельности Комитета и Верховной Рады С.ДЕМЧЕНКО до сих пор состоит в должности судьи, занимая при этом административную должность председателя Высшего хозяйственного суда Украины", - отмечают депутаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, ВР отказалась освободить от должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины С.ДЕМЧЕНКО. За принятие соответствующего постановления проголосовали лишь 182 народных депутата из 424, зарегистрированных в сессионном зале.

Ранее (19 января) ВР также не поддержала постановление "Об освобождении С.ДЕМЧЕНКО от должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины".

Тогда за данное решение проголосовали лишь 194 (при необходимых 226 – УНИАН) из 434 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным проектом постановления предусматривалось освободить С.ДЕМЧЕНКО от должности в связи с достижением им 65-летнего возраста.