БЮТ поставил Морозу три условия

Торжественное открытие третьей сессии Верховной Рады Украины пятого созыва по состоянию на 10 часов 30 минут не началось из-за блокирования трибуны и президиума фракцией БЮТ.

Евгений Суслов

Как передает корреспондент УНИАН, член фракции БЮТ Евгений СУСЛОВ в интервью журналистам сообщил, что на данное время между лидерами фракций проходят консультации у Председателя ВР по поводу дальнейшей работы парламента.

Он напомнил, что фракция требует, чтобы на рассмотрение ВР первоочередно были вынесены три вопроса. В частности, это вопрос, который касается использования газотранспортной системы Украины, урегулирования тарифных проблем с ЖКУ, а также вопрос, касающийся повышения размера пенсий и заработных плат.

Е.СУСЛОВ отметил, что фракция будет блокировать работу ВР до тех пор, пока парламент не рассмотрит эти вопросы.