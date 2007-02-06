БЮТ поставил Морозу три условия
10:46, 06 февраля 2007Общество
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Сессия не может начаться до сих пор
Торжественное открытие третьей сессии Верховной Рады Украины пятого созыва по состоянию на 10 часов 30 минут не началось из-за блокирования трибуны и президиума фракцией БЮТ.
|Евгений Суслов
Он напомнил, что фракция требует, чтобы на рассмотрение ВР первоочередно были вынесены три вопроса. В частности, это вопрос, который касается использования газотранспортной системы Украины, урегулирования тарифных проблем с ЖКУ, а также вопрос, касающийся повышения размера пенсий и заработных плат.
Е.СУСЛОВ отметил, что фракция будет блокировать работу ВР до тех пор, пока парламент не рассмотрит эти вопросы.
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