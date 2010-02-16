В Днепропетровске на взятке 15 тысяч долларов поймали ревизора КРУ

15 февраля в Днепропетровске за получение 15 тыс. долларов взятки задержан „на горячем” ревизор Контрольно-ревизионного управления в области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Прокуратуры Днепропетровской области.

В ходе досудебного следствия установлено, что ревизор Контрольно-ревизионного управления провела проверку одного из ООО города, в ходе которой были отмечены определенные нарушения в деятельности предприятия. За неотображение в акте проверки этих недостатков ревизор потребовала и получила от учредителя ООО взятку в сумме 15 тыс. долларов. Прокуратура Индустриального района Днепропетровска возбудила по данному факту уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки, соединенное с ее вымогательством). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.