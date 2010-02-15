Сотрудники СБУ перехватили на границе России 120 тонн контрабандных яблок

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области предупредили контрабандное перемещение из Украины в Россию груза яблок общим весом 120 тонн и стоимостью более 630 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Сумской области, сотрудники Службы задержали на пункте пропуска «Большая Писаревка» шесть грузовиков с прицепами, заполненных яблоками, которые пытались вывезти в соседнее государство с использованием поддельных документов об их отправителе и получателе.

По данному факту Управлением СБУ в Сумской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 15 и ч.2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины («покушение на контрабанду»). За совершение подобного вида преступлений украинским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией предметов контрабанды.