Доллар на межбанке упал

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0320/8,0480 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0225/8,0350 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0175/8,0260 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2662/0,2667 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2659/0,2664 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2645/0,2650 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,32 рублей за доллар (+0,1940).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3627/1,3629 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,3579/1,3581 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9525/10,9765 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,9335/10,9550 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8640/10,8875 грн./евро.