Рост цен на сахар и молокопродукцию добавил к инфляции 0,7%

Инфляция в январе т.г. была обусловлена ростом цен на продукты питания, которые добавили к общему показателю 1,7 процентных пункта. При этом краткосрочный рост цен на молочную продукцию и сахар добавил 0,7 п. п. в изменение индекса потребительских цен (ИПЦ).

Об этом говорится в ежемесячной аналитической записке «Анализ инфляции» за январь 2010 года, размещенной на сайте НБУ.

Нацбанк отмечает, что рост потребительских цен в январе был высоким - 1,8% при среднем значении в докризисный период 2001-2008 гг. на уровне 1,5%, сезонно откорректированная инфляция составила 0,9%. Тем не менее, инфляция в годовом измерении продолжала снижаться (на 1,2 п.п. - до 11,1%) из-за высокой статистической базы I квартала 2009 года, когда влияние девальвации конца 2008 года на цены было максимальным.

Также сообщается, что относительная стабильность курса гривни к иностранным валютам, а также сдерживающее влияние фискальной и монетарной политики способствовали росту базовой инфляции умеренными темпами (за месяц - на 0,8%, вклад в ИПЦ – только 0,4 п. п., снижение в годовом измерении составило 2,3 п.п. - до 12,6%). При этом, на рост базовой инфляции продолжали влиять вторичные эффекты от повышения стоимости топлива в 2009 году из-за роста транспортных расходов в себестоимости продукции.

При этом по информации НБУ, продолжение политики сдерживания роста цен и тарифов, которые регулируются административно, в частности, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в январе выросли на 0,4%, за текучий год - только на 6,5%, что на фоне повышения цены на импортированный газ в I квартале 2010 года (около 50%) усиливает диспропорцию между себестоимостью и ценой реализации услуг ЖКХ и выступает фактором переноса инфляции расходов на 2010 год.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, индекс потребительских цен в январе 2010 года к декабрю составил 1,8%, к январю 2009 года – 11,1%.

В Украине инфляция в декабре 2009 г. по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе-декабре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).