В Крыму трое юношей убили отставного милиционера

В Крыму трое молодых людей убили подрабатывающего таксистом старшего прапорщика милиции в отставке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МВД.

Убийство произошло в конце января, на этой неделе ветерана органов внутренних дел похоронили.

Ночью 31 января в Симферополе к таксисту подошли двое нетрезвых парней с просьбой отвезти их в симферопольское село Мазанка. Клиенты заявили, что денег с собой у них нет, рассчитаются по приезде, в залог могут отдать два мобильных телефона. Водитель, поколебавшись, согласился.

На одной из улиц Мазанки юноши попросили остановить автомобиль и начали бить таксиста. Тот вырвался, его догнали и продолжили избиение. Некоторые жители села видели потасовку, но решили не вмешиваться.

Водитель просил не убивать его, предложив парням забрать все, что они хотят. Молодые люди нашли у таксиста 200 грн., разбитый во время потасовки мобильный и документы, среди которых оказалось удостоверение ветерана милиции. Увидев документ, парни растерялись. Один из них обратился по телефону за советом к другу в Нижнегорском районе. Знакомый сказал ехать к нему.

Парни посадили таксиста на заднее сиденье машины и через час были у знакомого. Тот предложил убить отставного милиционера, а его «Волгу» продать или разобрать на запчасти.

«Избитому сказали, что повезут его в больницу. Отъехав по бездорожью в сторону Азова 300 метров, машина забуксовала. Мужчина пытался бежать, его поймали и задушили», - сказано в сообщении.

Автомобиль бросили.

«Гости» уехали в Симферополь, житель Нижнегорского района остался у себя в селе.

Сотрудники милиции разыскали таксиста, видевшего посадку пассажиров, в Мазанке установили свидетелей избиения, привлекли экстрасенсов, которые указали, в каком месте нужно искать машину. «Волга» оставалась в поле. Убийцы задержаны.

У отставного милиционера остались двое сыновей, которые прошлым летом поступили в институты. После смерти жены он самостоятельно воспитывал юношей.