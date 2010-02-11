Тимошенко еще может отказаться от перевода вкладов Надра в Родовид

Кабинет министров Украины может отменить свое постановление №1430 от 23 декабря 2009 года о переводе активов и пассивов банка «Надра» в «Родовид Банк» после того, как правление Национального банка примет соответствующее решение, и изменить схему оздоровления банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Правительство решило, что если Национальный банк сегодня на правлении принимает решение по другой модели урегулирования проблемы в банке «Надра», то решение правительства, безусловно, как следствие будет отменено», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он также отметил, что, по его информации, заседание правления назначено сегодня на 15.00, и оно может пройти уже с участием инвестора, который изъявил желание вложить средства в банк для его оздоровления.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Акционерами банка являлись компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация. 23 декабря 2009 года Кабинет министров Украины принял решение о переводе вкладов физических лиц и части активов из банка «Надра» в государственный «Родовид Банк». На сегодня еще не разработан конкретный механизм такого перевода, соответственно, этот процесс еще не начался.

10 февраля 2010 года правление Нацбанка приняло решение о продлении временной администрации в банке «Надра» на один год - до 9 февраля 2011 года.