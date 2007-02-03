Кто, почему и как портит зерно на одесском терминале

Министерство аграрной политики Украины считает, что ответственность за качество зерна на зерновом терминале “Трансинвестсервис” полностью лежит на его владельцах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, по поручению министра аграрной политики Украины Юрия МЕЛЬНИКА его заместитель Петр ВЕРБИЦКИЙ вместе с представителями Государственной инспекции по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторинга ее рынка побывал на зерновом терминале “Трансинвестсервис” в порту г.Южный (Одесская область). В настоящее время там хранится около 230-240 тысяч тонн ячменя, завезенного в сентябре 2006 года. Терминал не удовлетворяет нормам и технологии длительного сохранения зерна. Еще в октябре 2006 года, проинспектировав терминал на соблюдение технологии хранения зерна, Государственная инспекция по контролю качества сельхозпродукции сделала владельцам предписание, указав на необходимость перевозки хлеба для последующей доработки (просушки) на элеваторы, оборудованные необходимым оборудованием.

Владельцы терминала “Трансинвестсервис” предписания не выполнили.

По состоянию на 2 февраля 2007 года ячмень хранится в буртах высотой 15 метров, без соответствующей вентиляции. Из-за изменения температуры воздуха, повышенной влажности (приближенность к Черному морю) и наличия конденсата температура в толще бурта повысилась до 36-42 градусов. В результате действия конденсата на незначительной площади бурта (до 2%) есть признаки прорастания зерна. По внешним признакам зерно по срезу бурта (от его дна к верхушке) не потеряло своего обычного вида.

Как подчеркнул П.ВЕРБИЦКИЙ, о качестве ячменя можно будет говорить лишь после его исследования в лаборатории Государственной инспекции. Результаты могут быть известны 6-7 февраля. На данный момент часть ячменя из терминала уже вывезена для просушки.

«На наш взгляд, то, что происходит в “Трансинвестсервис”, является неосторожностью владельцев. Они знали о необходимости получения экспортной квоты, прежде чем завозить хлеб в порт. А также понимали, что вопрос решения экспорта требует времени, и не позаботились о надлежащем хранении зерна согласно с технологиями. Поэтому ответственность за качество зерна полностью лежит на его владельцах”, - заявил П.ВЕРБИЦКИЙ.

По убеждению специалистов Государственной инспекции по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторинга ее рынка, зерно, которое хранится в портовом терминале “Трансинвестсервис”, после перевозки на другие элеваторы и проведения необходимых технологических операций может быть экспортировано или использовано в государстве как фуражное.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля после посещения зернового терминала ООО «Трансинвестсервис» в порту Южный посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР заявил, что квоты, введенные правительством Украины на экспорт зерна, приносят стране больше вреда, чем пользы.

«То, что вы видите, - плохая новость: тонны пшеницы уничтожаются», - сказал посол сопровождавшим его журналистам.

По мнению У.ТЕЙЛОРА, есть другие способы защитить украинцев от роста цен на хлеб. Как сказал посол, от действий Кабинета Министров Украины пострадали, в первую очередь, аграрные, транспортные предприятия и элеваторы.

„Украина была шестым экспортером зерна в мире”, - подчеркнул дипломат и посетовал, что „сейчас эта репутация испорчена - страна перестала считаться надежным поставщиком”.

По прогнозам У.ТЕЙЛОРА, результатом таких действий украинского правительства может стать уменьшение объемов иностранных инвестиций. «Как друг Украины, я призываю ликвидировать квоты на экспорт зерна», - сказал посол.