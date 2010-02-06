Банковая объясняет рост бюджетных поступлений

Рост бюджетных поступлений в январе 2010 года объясняется задержками в возмещении НДС, использованием ресурса госпредприятий и повышением ставок акцизов.

Об этом говорится в аналитической записке пресс-службы Президента о выполнении госбюджета в январе 2010 года, текстом которой располагает УНИАН.

Согласно данным Государственного казначейства, в январе в общий и специальный фонды госбюджета мобилизовано 13,9 млрд. грн. доходов (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), что на 13,7% или на 1,7 млрд. грн. больше по сравнению с январем 2009 года.

В специальный фонд госбюджета мобилизовано 1,4 млрд. грн., в общий фонд – 12,5 млрд. грн., что на 37,4% или на 3,4 млрд. грн., больше, чем в январе 2009 года.

В январе Государственная налоговая администрация Украины перечислила в общий фонд госбюджета 6,3 млрд. грн., что на 1,9 млрд. грн. больше в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Основными факторами такого увеличения стали задержка бюджетного возмещения НДС и существенный рост в 2009 году ставок акцизного сбора на большинство подакцизных товаров.

В январе этого года органами ГНАУ мобилизовано 3,8 млрд. грн. НДС (без учета осуществленного бюджетного возмещения налога), тогда как в январе прошлого года – 4,1 млрд. грн. Объемы возмещения из бюджета НДС уменьшились на 1,6 млрд. грн. Если в январе 2009 г. из бюджета было возмещено 2,3 млрд. грн., то в январе т.г. – 698,4 млн. грн.

По оперативным данным платежного баланса за октябрь 2009 г., наблюдался рост стоимости объемов экспорта, он составил 4,2 млрд. долл. США, увеличившись по сравнению с прошлым месяцем на 11,9%. Такое увеличение состоялось преимущественно за счет роста объемов экспорта металлургической (на 18,3%) и машиностроительной (на 8,8%) продукции. Соответственно, объемы возмещения НДС из бюджета в январе должны были расти.

Вместо этого, за месяц суммы, которые подлежат бюджетному возмещению и по которым срок возмещения истек, выросли на 1,1 млрд. грн. или 17,2%. Всего на 1 февраля просрочено бюджетное возмещение на сумму 7,3 млрд. грн. В целом данная сумма за месяц увеличилась на 3 млрд. грн. (на 14%) и на 1 февраля составили 24,9 млрд. грн. против 21,8 млрд. грн. на начало 2010 г.

По сравнению с январем 2009 г. почти удвоился сбор акциза из произведенных в Украине товаров (прирост 0,8 млрд. грн.), что позволило компенсировать сокращение доходов от таких основных бюджетоформующих налогов как налог на прибыль (уменьшение на 0,4 млрд. грн.) и НДС (уменьшение на 0,3 млрд. грн.).

В январе 2010 г. Гостаможслужба обеспечила 43,5% доходов общего фонда госбюджета (5,4 млрд. грн.), что на 2,4 млрд. грн. или в 1,8 раза больше в сравнении с январем 2009 г. Это произошло в основном за счет уплаты НАК «Нафтогаз Украины» НДС во время растаможивания импортированного природного газа (1,6 млрд. грн.).

По расходам общего фонда госбюджета открыто ассигнований на сумму 16,1 млрд. грн., что составляет 99,6 % временной росписи на январь.

Ситуация с выполнением бюджета в январе подтверждает тяжелое состояние, в котором находится экономика, говорится в аналитической записке.

Все статьи расходов, кроме зарплаты и пенсий, финансируются со значительными проблемами, что связано с существенными разрывами в ожидаемых доходах и расходах.

Кроме того, необходимо постоянно предоставлять займы Пенсионному фонду. В январе ПФ было предоставлен заем в сумме почти 4 млрд. грн.

Правительство пытается скрыть реальное состояние дел, которое приводит к разрушительным последствиям бюджетного недофинансирования во всех сферах, отмечают в Секретариате Президента.