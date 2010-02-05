УНП: в Сумской области работников заставляют голосовать за Януковича

Сумская областная организация Украинской народной партии обеспокоена сообщениями профсоюзных организаций о том, что накануне второго тура президентских выборов администрация крупнейшего промышленного предприятия Сумской области - машиностроительного научно-производственного объединения им. Фрунзе - заставляет работников голосовать за лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

«По нашим данным, в ход идет не только запугивание возможными увольнениями и «сокращением штата»: на ковер к начальникам цехов вызывают даже тех, кто не голосовал в первом туре, и просто приказывают пойти и проголосовать во втором туре «как нужно», - сообщил заместитель председателя областной организации Украинской народной партии Виталий ВОЛОЩУК.

По его словам, «уже даже составлены точные списки избирателей из числа рабочих по каждому участку, поэтому руководство предприятия точно будет знать, кто и как проголосовал». В то же время администрация объединения заверяет, что это все клевета и провокации представителей профсоюзов.

В.ВОЛОЩУК отметил, что «это и не удивительно, ведь председатель наблюдательного совета СМНПО им. Фрунзе Владимир ЛУКЬЯНЕНКО - доверенное лицо господина ЯНУКОВИЧА и своих симпатий никогда не скрывал». «А злость руководителя предприятия и его окружения вызвана реакцией на результаты первого тура выборов, по итогам которого В.ЯНУКОВИЧ не набрал на заводе и в городе того количества голосов, на которое рассчитывал: тогда оппозиционер стал в Сумах только третьим», - сказал он.

Заместитель председателя областной организации УНП В.ВОЛОЩУК сказал, что «рабочие действительно напуганы и большинство действительно планирует прийти и проголосовать против своей воли, потому что каждый боится потерять работу».

«Однако мы готовы оказать правовую поддержку и защитить тех людей, которые не побоятся приказов дирекции и против которых могут применить административные «санкции», - сказал В.ВОЛОЩУК.