ЧП в армии: взрывом прапорщику оторвало руки

В Хмельницкой области в результате взрыва неизвестного устройства прапорщику Вооруженных сил Украины оторвало руки.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве Украины.

В частности, в Красиловском районе Хмельницкой области произошло ЧП: в результате взрыва неизвестного устройства получили ранения прапорщик и солдат-контрактник одной из частей Хмельницкого гарнизона.

Как уточнил военный эксперт, редактор издания «Флот2017» Дмитрий ТЫМЧУК, происшествие случилось вне территории воинской части и во внеслужебное время. Оба военнослужащих ранены, для оказания медицинской помощи они отправлены в военно-медицинское учреждение в Винницу. Прапорщик находится в тяжелом состоянии. По данному случаю проводится служебное расследование командованием воинской части, военной службой правопорядка и военной прокуратурой. Также следственные действия проводят органы МВД Украины.

По предварительным данным, происшествие случилось, когда оба военнослужащих были на охоте. Какое именно устройство стало причиной взрыва – пока неизвестно. Прапорщик получил серьезные ранения обоих рук – их практически оторвало, контрактник получил ранение грудной клетки и ожоги лица.