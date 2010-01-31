Корону "Мисс Америка-2010" завоевала представительница Вирджинии (фото)

Победительницей конкурса "Мисс Америка", финал которого прошел поздно вечером в субботу, 30 января, в Лас-Вегасе, стала 22-летняя представительница штата Вирджиния Кэрисса Кэмерон (Caressa Cameron).

"Мисс Америка - 2010" изучает тележурналистику в Университете содружества Вирджинии (Virginia Commonwealth University) и планирует стать ведущей.

Кроме короны и титула "Мисс Америка", Кэмерон получила 50 тысяч долларов, которые она может потратить на обучение.

Второе место в конкурсе красоты "Мисс Америка" заняла Кристи Кэвиндер (Kristy Cavinder) из Калифорнии, получившая 25 тысяч долларов.

Всего в "Мисс Америка" участвовали 53 конкурсантки, ранее ставшие победительницами конкурсов красоты в своих штатах.

Лента.ру