В Херсоне будет установлен бюст генерала Маргелова

В Херсоне будет установлен бюст основателя воздушно-десантных войск СССР, генерала армии Василия Маргелова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, такое решение принято исполнительным комитетом городского совета во исполнение городских мероприятий по случаю празднования 65 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Бюст будет установлен в центре Херсона возле здания Дворца молодежи по ул. Перекопской.

Работы по изготовлению бюста Героя Советского Союза генерала армии В.Маргелова будет выполнять творческая мастерская Национального союза художников Украины.

Как указано в решении горисполкома, работы по изготовлению и установке бюста будут проведены за счет Днепровской районной организации инвалидов и ветеранов боевых действий г. Херсона Всеукраинской общественной организации Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов), Херсонской городской организации Всеукраинской общественной организации «Никто кроме нас», Херсонской организации (отделения) Всеукраинской общественной организации «Ассоциация «Афганцы Чернобыля».

Этим организациям поручено выступить заказчиками разработки проектно-сметной документации и выполнения работ по установке бюста.

Все работы и мероприятия по установке бюста должны быть выполнены до 9 мая 2010 г.