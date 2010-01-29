Мэр Кременчуга извинился перед журналистами

Мэр города Кременчуга Николай ГЛУХОВ во время аппаратного совещания в мэрии, обращаясь к журналистам, извинился за действия вице-мэра Николая ПОРИЦКОГО, который вчера не пустил представителей СМИ на заседание, на котором обсуждались вопросы финансовой деятельности коммунальных предприятий.

"Я еще раз его предупредил об отношении к журналистам, и хотел бы, чтобы он не брал пример с высокопоставленных чиновников, которые часть журналистов пускают, а часть журналистов нет. У нас нет ничего такого секретного", - сказал он.

Мэр также обратился во время совещания к своим подчиненным, обратив внимание на то, что аккредитированные журналисты имеют право посещать все мероприятия, указанные в недельном плане-календаре городских мероприятий.

Напомним, что вчера между журналистами и вице-мэром, который курирует коммунальные вопросы в городе, возник конфликт. Н.ПОРИЦКИЙ запретил журналистам присутствовать на рабочем совещании руководителей коммунальных предприятий города, где традиционно обсуждаются важные вопросы жизнедеятельности Кременчуга. Н.ПОРИЦКИЙ заявил, что не приглашал представителей СМИ, а потому требует их покинуть помещение. Вице-мэр проигнорировал аргументы журналистов газет "Кременчугский ТелеграфЪ" и "Программа плюс", которые отметили, что на таких совещаниях обсуждаются вопросы, непосредственно касающиеся всех кременчужан, и поэтому прессе важно об этом информировать. При этом он заявил: "Вам эта информация не нужна. А что нужно - предоставит пресс-служба".

Предварительно вопрос присутствия представителей СМИ на совещании коммунальщиков был согласован с пресс-службой городского совета. И никаких возражений у пресс-службы не вызвал. Журналисты изданий "Кременчугский ТелеграфЪ" и "Программа Плюс" решили обратиться с заявлением в прокуратуру Кременчуга относительно грубого нарушения должностным лицом горисполкома законодательства о СМИ, в частности - ряда статей о доступе к информации. Также представители прессы подготовят обращение к городскому голове Кременчуга Н.ГЛУХОВУ с просьбой дать оценку действиям своего заместителя и сделать более открытой работу коммунальных служб города.