В Херсонский области убили таксиста

В селе Плодовое Новокаховского района Херсонской области неизвестные убили таксиста из г. Каховки.

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД в области, 27 января около часа ночи в с. Плодовое, возле одного из домов, был найден автомобиль «Дэу-Ланос», возле которого находился труп 27-летнего водителя службы такси из г. Каховки, жителя села Малая Каховка этого же района. На теле погибшего выявлены колото-резаные раны грудной клетки и шеи.

Проводится расследование преступления.