Рудьковский не хочет продавать Укртелеком

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ выступает против приватизации «Укртелекома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Я, как министр, считаю, что приватизация такой компании и отдача контрольного пакета иностранной компании или иностранному инвестору не будет благоприятствовать развитию телекоммуникационной отрасти в Украине», - отметил он.

По словам министра, «если «Укртелеком» будет продан в этом году, как было предложено Секретариатом Президента, мы не получим даже половины цены за эту компанию».

По мнению Н.РУДЬКОВСКОГО, достойную цену за «Укртелеком» можно получить в случае, если в течение 1-1,5 лет провести серьезную подготовку приватизации.

«Если эта компания будет приватизирована, то на протяжении следующих трех тех лет из 120 тыс. там останется максимум 50 тыс. работников», - убежден Н.РУДЬКОВСКИЙ.

По мнению министра, «Укртелеком» должен находиться под контролем государства, а «мы должны просто улучшить менеджмент».

Н.РУДЬКОВСКИЙ, подчеркнул, что не согласен с тем, что в финплане «Укртелекома» на 2007 год заложены убытки в размере 500 млн. грн. «Эта компания не может быть убыточной, она имеет перспективу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины 26 января т.г. подписал Закон №580-V «О внесении изменений в некоторые законы Украины», принятый парламентом 11 января 2007 года. Законом признаны утратившими силу законы «Об особенностях приватизации открытого акционерного общества «Укртелеком» и «О приостановке действия Закона Украины «Об особенностях приватизации открытого акционерного общества «Укртелеком».

Фонд государственного имущества направил письмо премьер-министру, в котором предлагает выставить на продажу на международных фондовых биржах 32,8% акций ОАО “Укртелеком” и 34,6% акций ОАО “Одесский припортовый завод”. Фонд также предлагает закрепить в госсобственности 50% плюс 1 акция «Укртелекома» и «Одесского припортового завода», а также реализовать на украинских фондовых биржах 10% пакет акций этих ОАО. ФГИ также предлагает разместить 5,4% акций “Одесского припортового завода” по льготной продаже.

Заместитель главы Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, народный депутат Украины Александр БОНДАРЬ считает, что основной целью планов ФГИ относительно “Укртелекома” и «Одесского припортового завода» является не допустить их реальной приватизации.