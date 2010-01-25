ЦИК утвердила форму и содержание бюллетеня на второй тур
20:39, 25 января 2010Общество
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Решение принято единогласно.
Центральная избирательная комиссия утвердила форму и содержание избирательного бюллетеня для повторного голосования на выборах Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК единогласно.
В частности, во время голосования 7 февраля в избирательном бюллетене будет две кандидатуры в президенты – Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ. Текст бюллетеня будет напечатан на государственном языке на бумаге розового цвета с защитными знаками.
Бюллетеней будет напечатано на 0,5% больше от общего количества зарегистрированных избирателей.
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