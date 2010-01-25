ЦИК утвердила форму и содержание бюллетеня на второй тур

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и содержание избирательного бюллетеня для повторного голосования на выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК единогласно.

В частности, во время голосования 7 февраля в избирательном бюллетене будет две кандидатуры в президенты – Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ. Текст бюллетеня будет напечатан на государственном языке на бумаге розового цвета с защитными знаками.

Бюллетеней будет напечатано на 0,5% больше от общего количества зарегистрированных избирателей.