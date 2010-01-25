Клюев предлагает схему, которая поддержит химпром и село

Государство должно усилить поддержку химической отрасли Украины в 2010 году, заявил в интервью журналистам в Киеве народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, химическая отрасль получила сильный удар в 2009 году из-за неэффективных антикризисных действий власти. В результате, производство в отрасли сократилось примерно на четверть. А.КЛЮЕВ напомнил, что из-за мирового кризиса, например, минеральные удобрения значительно подешевели, а цена на газ, который составляет львиную долю себестоимости их производства, для отечественных предприятий оставалась на высоком уровне. По словам А.КЛЮЕВА, до сентября украинские производители получали газ по самым высоким в мире ценам – по 318 долларов за тыс. куб. м.

Как отметил депутат, отечественный химпром не только значительно снизил экспорт, но и практически потерял внутренний рынок минеральных удобрений - доля импорта в 2009 году значительно превысила половину от общего объема реализации в Украине, а, к примеру, по сложным фосфатным удобрениям достигла 93%.

В связи с этим А.КЛЮЕВ убежден, что государство должно усилить господдержку химической отрасли Украины в 2010 году, предоставив возможность покупать более дешевый природный газ, а также стимулируя внутренний спрос на продукцию предприятий отечественного химпрома.

Как заявил представитель Партии регионов, необходимо продолжить действие нулевой ставки целевой надбавки к тарифу на газ для химпрома и металлургов до конца года.

За счет средств Стабилизационного фонда правительство должно закупать отечественные минеральные удобрения для наших сельхозпроизводителей, отметил А.КЛЮЕВ. «Механизм прост: по сути, правительство финансирует лишь разницу между закупочной ценой удобрений у химпредприятий и ценой продажи их селянам. Но в результате и химпром, и сельхозпроизводители имеют определенные гарантии сбыта своей продукции, а Госрезерв и Аграрный фонд получает зерно и другую продукцию АПК по выгодным для государства ценам», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он напомнил, что в текущем году цена на газ для химических предприятий может значительно возрасти. В то же время, по мнению А.КЛЮЕВА, спрос и цены на мировых рынках на продукцию наших химических предприятий будет расти очень медленно.

Кроме этого, народный депутат напомнил, что некоторые эксперты прогнозируют новую волну глобального кризиса уже в 2010 году, поэтому, он уверен, что государство обязано подготовить комплексную поддержку собственного производства.

Как сообщалось, «Нафтегаз Украины» в начале января выступил против сохранения нулевой ставки надбавки на природный газ для химических предприятий Украины. Кроме этого, в середине января Межведомственная правительственная комиссия приостановила действие импортной пошлины на импорт российской селитры.