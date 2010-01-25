Часть Херсона осталась без света и газа

Часть Херсона из-за аварии осталась без электроснабжения и газоснабжения.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации, в частности, сегодня в 5 часов утра в Суворовском районе областного центра был поврежден электрокабель. Вследствие этого без электроснабжения остался микрорайон “4-й Таврический”.

Как сообщили УНИАН в ОАО «Херсоноблэнерго, без света также остался и микрорайон «2-й Таврический», но его удалось перевести на резервное питание.

Аварию ликвидируют бригады облэнерго.

Кроме того, в центре Херсона в результате срабатывания автоматики на ГРП без газоснабжения остались 52 квартиры.