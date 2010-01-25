Часть Херсона осталась без света и газа
09:42, 25 января 2010Общество
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Часть Херсона из-за аварии осталась без электроснабжения и газоснабжения.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации, в частности, сегодня в 5 часов утра в Суворовском районе областного центра был поврежден электрокабель. Вследствие этого без электроснабжения остался микрорайон “4-й Таврический”.
Как сообщили УНИАН в ОАО «Херсоноблэнерго, без света также остался и микрорайон «2-й Таврический», но его удалось перевести на резервное питание.
Аварию ликвидируют бригады облэнерго.
Кроме того, в центре Херсона в результате срабатывания автоматики на ГРП без газоснабжения остались 52 квартиры.
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