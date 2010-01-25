У Тимошенко через три часа совещание с губернаторами

Тема: финансы и зарплата бюджетникам

В понедельник, 25 января, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет селекторное совещание с главами облгосадминистраций по вопросам финансирования и состояния выплат заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций. Как сообщает Правительственный портал, начало совещания в10:00. Место проведения: Кабмин, зал селекторных совещаний, 8-й этаж. Вход в Дом правительства через 6-й подъезд.

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