У Тимошенко через три часа совещание с губернаторами

07:02, 25 января 2010
Общество
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Тема: финансы и зарплата бюджетникам

В понедельник, 25 января, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет селекторное совещание с главами облгосадминистраций по вопросам финансирования и состояния выплат заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций.

Как сообщает Правительственный портал, начало совещания в10:00.

Место проведения: Кабмин, зал селекторных совещаний, 8-й этаж.

Вход в Дом правительства через 6-й подъезд.

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