Черновецкий разрешил Януковичу строиться в центре Киева

Киевская городская государственная администрация дала разрешение на строительство новых помещений Кабинета министров Украины на улице Грушевского и Музейном переулке.

Об этом говорится в распоряжениях КГГА от 27 января 2007 г., размещенных на официальном веб-портале столичной власти.

Согласно документу, хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета Министров Украины получил разрешение на осуществление разработки проекта капитального ремонта Дома Правительства (памятник архитектуры местного значения охранный № 186) на ул. Грушевского, 12/2 при условии получения всех необходимых разрешений.

Кроме того, согласно другому распоряжению, столичная власть разрешила осуществить пристройку к админзданию Кабинета Министров на ул. Грушевского, 12/2. Но предварительно Секретариат Кабинета Министров должен в установленном порядке оформить право пользования земельным участком и получить необходимые разрешения для проведения указанных строительных работ.

Отдельным распоряжением КГГА дает разрешение на строительство служебно-офисного здания Кабмина в Музейном переулке. Этот документ также предусматривает предварительное оформление права пользования земельным участком в указанном переулке.

Как отмечается в распоряжениях, решения приняты в соответствии с законами Украины "О местном самоуправлении в Украине", "О принципах градостроения", "Об охране культурного наследия", учитывая постановление Кабинета Министров Украины от 04.10.2006 №1384 „О проведении капитального ремонта Дома Правительства, строительстве пристройки к административному зданию Кабинета Министров Украины и служебно-офисного здания по Музейному переулку", государственный акт на право постоянного пользования землей І – КВ № 003306 и учитывая обращение Кабинета Министров Украины от 25.10.2006.