Освящена стройплощадка будущего аэропорта во Львове

Сегодня во Львове состоялось торжественное освящение территории взлетно-посадочной полосы и площадки строительства нового пассажирского терминала ГП «Международный аэропорт «Львов».

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии приняли участие председатель Львовского областного совета Мирослав СЕНИК, заместитель председателя Львовской областной государственной администрации Александр ТАРАТУТА, генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Львов» Александр ЗАГРЕВА, представители корпорации «Азовинтекс» и «Альтис-холдинг».

Во время выступления на торжественной церемонии М.СЕНИК от себя лично и от депутатов Львовского областного совета поблагодарил работников корпорации «Азовинтекс» за ту работу, которую они уже на сегодняшний день выполнили, «несмотря на сложные условия, в которых им приходится работать».

Председатель облсовета пожелал всем здоровье, достатка и «чтобы общий труд увенчался успехом - сдачей терминала и взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов».

М.СЕНИК выразил уверенность в том, что «после сегодняшнего освящения работы будут вестись увереннее, и все ветви власти не будут перетягивать на себя одеяло и объединят свои усилия для достижения общей цели - построения на Львовщине современных европейских воздушных ворот в Европу и проведение во Львове финальных матчей Евро-2012».